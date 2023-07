Maltempo. Bomba d’acqua in Valvarrone, Introzzo e Tremenico isolate per alcune ore

Altra nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco, attualmente le strade principali sono state ripristinate

Paura a Dervio per alcuni mezzi d’opera travolti dalla piena del torrente, ma le opere idrauliche post alluvione 2019 hanno funzionato

VALVARRONE – Bomba d’acqua nella notte scorsa in Valvarrone con i comuni di Introzzo e Tremenico che sono stati coinvolti da una forte ondata di maltempo. I paesi sono rimasti isolati e i mezzi d’opera sono subito intervenuti per cercare di riaprire le strade. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano sono riusciti a raggiungere a piedi la zona per valutare la situazione. Fortunatamente non sarebbero state coinvolte persone. In posto erano presenti cinque squadre da Lecco, Bellano e Valmadrera.

Attualmente (mattinata di mercoledì) le strade principali della Valvarrone sono state riaperte, con le luci del giorno i tecnici dei comuni coinvolti dal maltempo effettueranno tutti i sopralluoghi del caso. In posto ancora una autopompa insieme al personale, oltre ai mezzi movimento terra del comando Vigili del Fuoco di Bergamo.

Sempre nella notte, intorno all’una, a Dervio dei mezzi d’opera impegnati in alcuni lavori di rifacimento degli argini sono stati travolti dall’ondata di piena del torrente Varrone. Anche in questo caso erano presenti le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno supervisionato la situazione. Fondamentali per scongiurare una situazione ben peggiore, sono state le opere idrauliche effettuate dopo l’alluvione del 2019, il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli ha monitorato la situazione ma, in mezzo alle difficoltà del momento, ha potuto verificare come le opere di difesa installate lungo il corso d’acqua hanno funzionato.