Mandello: beccato mentre getta rifiuti nel torrente

Il sindaco Riccardo Fasoli si è già mosso per identificare il responsabile e procedere alla denuncia

Un gesto incivile classificato tra i reati ambientali perseguibile anche penalmente

MANDELLO – E’ stato ripreso mentre dal balcone della propria abitazione getta rifiuti nel torrente sotto casa a Mandello del Lario. Il video, che sta rimbalzando sulle chat di messaggistica e sui social, è stato intercettato anche dall’Amministrazione comunale che, attraverso il sindaco Riccardo Fasoli, fa sapere di essersi già mossa per risalire all’identità del responsabile e procedere alla denuncia.

Nel video (che per ragioni di privacy abbiamo deciso di non mettere online) si vede un uomo affacciarsi dal balcone, controllare il contenuto all’interno di un sacchetto di plastica giallo per poi gettarlo nel torrente Meria che scorre sotto casa.

Una prassi che, da quanto testimoniano i rifiuti accumulati proprio sotto quel balcone, non sarebbe nuova.

Un gesto di una tristezza inaudita che travalica la maleducazione e l’inciviltà, classificabile tra i reati ambientali, pertanto non solo sanzionabile ma perseguibile anche penalmente.