Mandello. Moto si scontra con un autocarro, paura per un 32enne

Incidente in via per Maggiana intorno alle 16.30

Ad avere la peggio il motociclista, un 32enne, soccorso in codice giallo

MANDELLO – Paura nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 16.30, a Mandello, in via per Maggiana, a causa di un incidente stradale: coinvolti due mezzi, un autocarro e uno scooter che, per motivi da chiarire, si sono scontrati.

Sul posto si sono portati, in codice rosso, i soccorsi: un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, l’automedica e anche l’elicottero da Como, atterrato nei pressi del cimitero.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il motociclista, un ragazzo di 32 anni di Abbadia, soccorso in codice giallo con un politrauma. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto, ma sembrerebbe che il furgone stesse uscendo dallo stop e la moto stava salendo verso la frazione di Maggiana.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità con lunghe code in prossimità dell’incidente per permettere il lavoro dei soccorritori.