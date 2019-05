Moregallo, sub donna accusa un malore. Trasportata in ospedale

Malore in acqua, sub soccorso sulla spiaggia a Moregallo

La giovane, 25 anni, non è grave. E’ successo domenica mattina

MANDELLO – Soccorsi al lavoro domenica mattina alla spiaggia in località Moregge per il malore di un sub nelle acque davanti a Moregallo.

Secondo le informazioni raccolte, il subacqueo, una ragazza di 25 anni, si sarebbe sentita male durante la fase di riemersione. E’ stata raggiunta dal personale della Croce Rossa di Valmadrera e dai medici del 118.

Fortunatamente le sue condizioni non preoccuperebbero, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Lecco.