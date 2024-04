Omicidio di Esino, il 60enne arrestato interrogato dal magistrato

Luciano Biffi è stato ascoltato domenica sera, dando la sua versione dei fatti

Domani l’autopsia sul corpo dell’assessore Beghetto, ucciso a colpi di falcetto

LECCO – Ha risposto alle domande del magistrato, riferendo la sua versione dei fatti Luciano Biffi, il 60enne arrestato dai Carabinieri per l’omicidio di Pierluigi Beghetto, 53 anni, avvenuto a Esino Lario. L’interrogatorio si è svolto ieri sera, domenica: l’uomo è ora in attesa dell’udienza di fronte al Gip, al quale è stata depositata la richiesta di convalida dell’arresto e di applicazione della misura cautelare.

Sarebbe stato proprio il pensionato ad aggredire mortalmente con un falcetto da giardino Beghetto, assessore in paese, al culmine di un diverbio per questioni di vicinato. I due infatti vivevano nella stessa casa in via Stoppani, nel cuore del centro storico di Esino, uno al piano di sopra e uno di sotto. Beghetto in realtà risiedeva a Usmate ma a Esino aveva la sua attività di apicoltore. Biffi invece era rientrato da pochi giorni in paese, dopo essere stato via per più di un mese.

Pare che i due avessero litigato già altre volte, per futili motivi, ieri mattina però la situazione è degenerata. La ricostruzione degli inquirenti è che Biffi abbia prima colpito Beghetto per stordirlo, per poi infierire con un falcetto da giardino. Troppo gravi le ferite riportate dal 53enne, morto in posto nonostante i soccorsi.

Nella giornata di domani, martedì 23 aprile, si svolgerà sul corpo dell’assessore Beghetto verrà effettuata l’autopsia. Intanto nel paese sconvolto è stato proclamato il lutto cittadino per tre giorni, 22, 23 e 24 aprile. A mezzogiorno, per tutta la durata del provvedimento, la comunità è invitata ad osservare un minuto di silenzio in ricordo di Beghetto e in vicinanza alla sua famiglia.