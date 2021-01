L’incidente nel pomeriggio di oggi, indagano le forze dell’ordine

La ragazza elisoccorsa in gravi condizioni

OLIVETO LARIO – Soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi, martedì, a Onno (fraz. Oliveto Lario), per una giovane di 26 anni finita nel lago.

L’allarme, dato da alcuni passanti che avrebbero visto la ragazza in acqua, è scattato intorno alle 15. Sul posto, in via Garibaldi, si sono portati i Vigili del Fuoco di Lecco, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, l’automedica e anche l’elicottero da Como, oltre che la Polizia Locale. Una volta estratta dall’acqua la giovane è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale.

Da chiarire le circostanze dell’incidente sul quale indagano le forze dell’ordine.