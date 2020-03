Perledo, Coronavirus alla casa di riposo. Cgil: “Lavoratori preoccupati”

Alla Sacra Famiglia di Perledo un dipendente risultato positivo al Coronavirus

Un altro operatore in isolamento. “Preoccupazione per lavoratori e ospiti”

PERLEDO – Si è diffusa nella serata di venerdì la notizia di un caso di Coronavirus tra gli operatori della Sacra Famiglia di Perledo, la casa di riposo situata in località Rogoledo. Lo stesso ente ha confermato la situazione in una nota interna e ha predisposto il tampone per tutto il personale che è stato in contatto nei giorni precedenti con il lavoratore risultato affetto dal virus.

Un secondo dipendente, da quanto appreso, si troverebbe in isolamento in attesa di conoscere l’esito del tampone. Da quanto possibile apprendere, non si escluderebbero anche casi tra gli ospiti.

“I lavoratori sono spaventati, non solo per la loro salute ma anche per quella degli ospiti della casa di riposo, ben consci che gli anziani sono sicuramente i più esposti ai rischi della malattia” spiega Catello Tramparulo, sindacalista della FP Cgil.

La struttura di Perledo, ha ricordato il sindacalista, ospita circa un centinaio di anziani. “Vorremmo capire quali iniziative la Sacra Famiglia intende mettere in campo per affrontare la situazione, oltre ai protocolli già stabiliti da Ministero e ATS”.