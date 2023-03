Perledo. Domani l’ultimo saluto al ristoratore Moreno Maglia

Titolare del ristorante ‘Il Caminetto’, è scomparso a 62 anni per un malore

Noto per la sua attività, era ben voluto dai perledesi. Domani, martedì, le esequie nella chiesa di Gittana

PERLEDO – Saranno celebrati domani, martedì, i funerali di Moreno Maglia, ristoratore di Perledo scomparso all’età di 62 anni lo scorso sabato, dopo un arresto cardiaco. A ospitare le esequie, previste per le ore 11, la Chiesa di Gittana, località dove sorge anche l’attività ‘Il Caminetto’, di cui era titolare.

Aperto negli anni ’80, il ristorante era diventato un punto di riferimento in zona, soprattutto per le pietanze di qualità. Maglia arrivò a coinvolgere anche i suoi clienti, organizzando una scuola di cucina in cui loro stessi si cimentavano nella preparazione dei piatti. A ricordarlo anche il sindaco Fabio Festorazzi: “Una persona professionalmente preparata e lungimirante, disponibile nei confronti della comunità anche nel preparare pranzi o cene per le associazioni”.

Grande il dolore che la sua scomparsa ha lasciato nella moglie Rossella, nei figli Francesca e Simone, così come in mamma Marilena e nel fratello Bruno. L’intera comunità perledese si è stretta in questi giorni intorno alla famiglia, in attesa dell’ultimo saluto.