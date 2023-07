Persona dispersa in zona Camaggiore, soccorsi in azione

L’allarme è scattato intorno alle 13.30

In posto il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza

BELLANO – Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 16 luglio, per una persona dispersa in zona Camaggiore (Vendrogno).

L’allarme è scattato intorno alle 13.30, in posto stanno operando gli uomini del Soccorso Alpino (stazione di Dervio) coadiuvati anche dalla Guardia di Finanza.

Intorno alle 16 la persona dispersa (si tratterebbe di un uomo) è stata localizzata. Una squadra di cinque soccorritori è impegnata nelle operazioni di recupero.

Seguiranno aggiornamenti