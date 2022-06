Precipita nel cortile di un’azienda: nella notte intervento dell’elisoccorso a Mandello

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 2.30 della notte

La 66enne, soccorsa in codice rosso, sarebbe caduta dalla finestra di un appartamento privato

MANDELLO – Sono intervenuti i sanitari dell’elisoccorso di Como, dell’automedica e dell’ambulanza questa notte, fra venerdì e sabato 25 giugno, intorno alle 2.30, in via agli Archi a Mandello per prestare le prime cure a una donna di 66 anni che sarebbe precipitata dalla finestra di un appartamento.

La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Lecco in ambulanza per i gravi traumi riportati al capo, al bacino, alle gambe e alle braccia.

Stando alle informazioni disponibili, sarebbe precipitata dalla finestra di un appartamento che dà sul cortile interno di un’azienda. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco per supportare i soccorritori e i carabinieri, a cui spetta definire la dinamica dell’incidente, non è escluso si possa trattare di un gesto volontario.