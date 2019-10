Scontro auto-moto a Varenna, 62enne trasportato all’ospedale

Incidente nel pomeriggio sulla Provinciale 72 a Varenna

62enne trasportato all’ospedale, danni anche alla sua Guzzi storica

VARENNA – Avrebbe rimediato un trauma toracico e addominale ma non sarebbe in pericolo di vita il motociclista di 62 anni coinvolto in un incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, a Varenna.

L’allarme è scattato intorno alle 14.45 quando sulla Provinciale 72, all’altezza dell’incrocio che porta nel centro di Varenna, vicino alla galleria, un motociclista in sella a una Moto Guzzi storica si è scontrato con un’auto.

Per un attimo si è temuto il peggio, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Una volta sul posto i sanitari hanno riscontrato alcuni traumi e il 62enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, a loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.