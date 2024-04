Serie di interventi nel pomeriggio per i Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco mobilitati questo pomeriggio in diverse occasioni

BELLANO – Serie di interventi nel pomeriggio di oggi, sabato 13 aprile, per i Vigili del Fuoco di Lecco. La prima chiamata è arrivata intorno alle 15.30 per prestare soccorso a delle persone smarrite nei boschi sopra Abbadi. Sul posto la squadra Saf, mobilitata poco dopo insieme ai Vigili del Fuoco di Bellano per soccorrere un uomo ferito mentre utilizzava la motocariola nei boschi sopra Bonzeno. L’uomo è stato recuperato tramite barella toboga e dopo essere stato trasportato in una zona accessibile, è stato consegnato alle cure dei sanitari.

Poco più tardi, nella zona di Lierna, si è alzato in volo anche l’elicottero Drago per il recupero di due persone in difficoltà, in una zona impervia, insieme al loro cane. Una volta verricellati sono stai portati in zona sicura.