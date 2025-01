Sorpresi senza assicurazione, la Polizia Locale di Mandello sequestra tre auto

Oltre al sequestro, sanzione di 866 euro e meno 5 punti sulla patente

Durante i controlli degli scorsi giorni trovate anche tre automobili senza revisione

MANDELLO – La Polizia Locale di Mandello prosegue i controlli sulle autovetture senza assicurazione e revisione. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione, tra il 20 e il 24 gennaio scorsi sono state sequestrate 3 autovetture senza copertura assicurativa e altre 3 sono state trovate senza la prescritta revisione.

“Ricordiamo che circolare senza copertura assicurativa comporta il sequestro del veicolo, la decurtazione di cinque punti dalla patente e una sanzione di 866 euro, mente non revisionare il veicolo comporta l’applicazione di una sanzione di 173 euro – ha ricordato l’assessore alla sicurezza del comune di Mandello Sergio Gatti -. Si raccomanda di verificare per tempo la scadenza della copertura assicurativa e della revisione, non affidandosi alle comunicazioni delle compagnie assicuratrici o delle auto officine che, tra l’altro, non hanno alcun obbligo in questo senso”.