Sosta selvaggia, a Oliveto tolleranza zero: quasi 200 multe in soli tre giorni

I controlli della Polizia Locale lungo la Lariana presa d’assalto dai turisti

Solo nella giornata di Ferragosto elevate 118 sanzioni

OLIVETO LARIO – Tolleranza zero a Oliveto Lario contro la sosta selvaggia e in generale le infrazioni del codice della strada. Nei giorni di Ferragosto la Polizia Locale ha effettuato diversi controlli lungo la provinciale ‘Lariana’ e le vie delle tre frazioni (Onno, Vassena e Limonta), riscontrando diverse violazioni. Il risultato è stata una vera e propria ‘raffica’ di multe: 194 quelle emesse in soli tre giorni, di cui 47 il 13 agosto, 29 il 14 e ben 118 nel solo giorno di Ferragosto.

“Si tratta di un segnale importante – il commento del sindaco Federico Gramatica – anche Oliveto, come tanti altri comuni affacciati sul lago, è stato letteralmente preso d’assalto da turisti e gitanti in questa settimana di ferie ed era necessario aumentare i controlli anche per questioni di sicurezza. Ringraziamo la Polizia Locale per il lavoro svolto, ricordando che il principale obiettivo di questi controlli non è ‘far cassa’ ma educare al rispetto delle regole e dei divieti”.

In vista della stagione estiva l’amministrazione guidata da Gramatica aveva fatto ripulire il tratto di spiaggia libera tra Onno e Vassena, negli anni passati spesso utilizzato come ‘discarica’ dagli utenti in gita: “Abbiamo provveduto alla pulizia di rovi, piante ed erbacce lungo la strada in modo da dissuadere gli avventori ad abbandonare i rifiuti tra il verde ma anche, e direi soprattutto, rendere più agibile la spiaggia a famiglie, portatori di handicap e soccorsi – fa sapere il sindaco – da quanto mi è stato riferito dall’operatore ecologico comunale, qui non si sono più create situazioni di degrado: il trovare pulito evidentemente invoglia a lasciare pulito. A volte troviamo sacchetti abbandonati in paese dove ci sono i cassonetti, non è un bel vedere ma ci sembra un passo in avanti rispetto all’abbandono in spiaggia. Siamo soddisfatti e vogliamo procedere con lo stesso intervento nel tratto di spiaggia libero appena prima dell’abitato di Onno. In questo caso dovremo sederci al tavolo insieme all’amministrazione comunale di Valbrona, con cui confiniamo, per definire l’intervento” conclude il sindaco.