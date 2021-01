Stroncato da un malore sul sentiero, Mandello piange Carlo Gilardi

Stroncato da infarto lungo un sentiero, è morto Carlo Gilardi di Mandello

Colonna portate della Polisportiva e anima di tante manifestazioni

MANDELLO – Erano partiti presto, di prima mattina, per fotografare l’alba dal Manavello, sopra l’abitato di Mandello, ma un grave malore ha colto uno dei due escursionisti lungo il sentiero, un infarto che non ha lasciato scampo a Carlo Gilardi, volto noto in paese e colonna della Polisportiva.

Gilardi, 60 anni, è stato soccorso dall’elicottero del 118 che lo ha trasportato verso l’ospedale di Lecco ma è deceduto durante le operazioni (l’articolo precedente).

Conosciuto da tutti a Mandello e persona molto apprezzata in città, direttore sportivo e vice presidente per tanti anni dell’associazione, gestiva le attività della Polisportiva ma era anche attivo in diverse altre manifestazioni organizzate a Mandello, dal Palio delle Frazioni di cui era ‘anima’ e organizzatore, ma anche del tradizionale bagno di Capodanno che quest’anno è stato annullato a causa del Covid.

L’allarme alle 6 di questa mattina

Grande amante della montagna, era tra gli organizzatori del Trail delle Grigne Sud, e ogni domenica partiva la mattina presto per un’escursione per le cime che sovrastano l’abitato mandellese. La scorsa settimana si era recato allo Zucco di Sileccio per immortalare l’alba e così voleva fare anche questa domenica dal Manavello.

Per questo era partito di prima mattina insieme ad un amico, ma un arresto cardiaco lo ha colto durante il tragitto, mentre si trovava in zona Crebbio di Abbadia. Erano le 6 quando è stato allertato il 112. L’elicottero con il personale medico e due tecnici del soccorso alpino lo hanno raggiunto e lo hanno trasportato verso l’ospedale di Lecco. Un’altra squadra da terra del soccorso alpino ha raggiunto il compagno di escursione per portarlo verso valle.

Carlo Gilardi era papà e nonno. Il figlio Stefano condivideva con il padre la vocazione per l’impegno attivo in città, è infatti il principale organizzatore del Sonica Festival, l’evento musicale estivo di Mandello.

L’assessore Gatti: “Perdo un amico”

“E’ una perdita grave e dolorosa per Mandello, io personalmente perdo un amico – dice l’assessore allo Sport, Sergio Gatti – Carlo era una persona attiva su tutte le manifestazioni per le quali da sempre collaborava con l’amministrazione comunale. E’ un lutto che tocca tutti a Mandello”.

“E’ difficile trovare le parole – aggiunge il sindaco Riccardo Fasoli – conosco Carlo ancor prima dell’esperienza in Comune, quando da referente di Olcio mi rapportavo con lui per il Palio delle Frazioni. Era l’anima della Polisportiva e di tante iniziative in paese, un grande amante della montagna. Fatico a credere che sia successo”.