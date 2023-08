Varenna. Malore sul Sentiero del Viandante, gravissimo 19enne

Il giovane, un boy scout, è in condizioni critiche

Intubato e caricato sull’elicottero in volo da Como, con il supporto del Soccorso Alpino

VARENNA – E’ in gravissime condizioni un ragazzo di 19 anni che nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, ha accusato un malore mentre si trovava sul Sentiero del Viandante, in zona Varenna. Il giovane, un boy scout di San Vito Tagliamento, paese del Friuli-Venezia Giulia, ha cominciato a sentirsi poco bene in prossimità del Castello di Vezio, arrivando da Lecco.

Poi, per cause ancora da chiarire, la situazione ha cominciato a precipitare, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso da Como. In supporto al mezzo anche il Soccorso Alpino Stazione Valsassina-Valvarrone con cinque tecnici al lavoro per agevolare le operazioni di recupero e spostare il ragazzo in un punto più accessibile per sollevarlo in barella e imbarcarlo sull’elicottero. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

Le condizioni del 19enne sono apparse subito disperate, tanto da richiedere l’intubazione sul posto, prima del trasporto in ospedale.

Seguiranno aggiornamenti.