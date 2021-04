La famiglia Vergottini saluta il suo Don: “Sei stato molto importante”

Il sentito ricordo della numerosa famiglia di Don Eugenio

“Rispetto, amore incondizionato, garbo, discrezione e disponibilità senza riserve sono stati le tue lezioni per tutti noi”

VENDROGNO – All’età di 92 anni, nella serata di sabato scorso, è morto don Eugenio Vergottini. Un prete conosciuto e amato da tutti, ma soprattutto molto legato alla sua numerosa famiglia. Classe 1929, primo di 11 fratelli, don Eugenio era il più anziano e il punto cardine attorno a cui ruotava il Vergottini Day, l’annuale raduno di famiglia capace di riunire anche oltre 80 parenti del sacerdote.

Di seguito riportiamo il sentito ricordo giunto proprio dalla famiglia Vergottini che con queste belle parole ha voluto salutare il “suo Don”.

“Don Eugenio, per tutta la famiglia Vergottini il Don, per i numerosi nipoti lo zio Don. Non è mai il momento giusto per salutare una persona cara, eppure questo momento è arrivato. Ti dobbiamo salutare, nostro malgrado.

Sei stato una figura importante nella nostra famiglia, da sempre. Dai tempi delle caramelle a manciate nelle tasche, dei trucchetti di magia che incantavano i piccoli e facevano sorridere i grandi, dei giochi e dei canti attorno alla lunga tavolata nelle sere di festa.

Il rispetto, l’amore incondizionato, il garbo, la discrezione e la disponibilità senza riserve verso tutti sono stati le tue lezioni per tutti noi. In semplicità, senza prediche, senza interrogazioni, senza voti. Tutti promossi, con il tuo sorriso.

Attorno a te e grazie a te la nostra famiglia ha potuto mantenere negli anni il valore ed il piacere di ritrovarsi, proprio come piaceva a mamma Cesarina e a papà Caleb, che tenevano d’occhio la situazione dall’alto.

Ci impegneremo a mantenere saldi questi valori, nella gratitudine per il dono ricevuto della tua presenza. Buon viaggio…”.

La camera ardente è allestita all’Istituto Sacra Famiglia di Perledo, mentre il funerale verrà celebrato a Vendrogno martedì 6 aprile alle 15. Oggi, lunedì 5 aprile, alle 18 ci sarà un momento di preghiera sempre presso la Sacra Famiglia.