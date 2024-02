A far scattare le manette i Carabinieri di Casatenovo

CASATENOVO – I Carabinieri della Stazione di Casatenovo hanno eseguito l’arresto di un uomo italiano di 58 anni, in ottemperanza a un ordine di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Forlì. L’uomo, la cui identità non è stata resa pubblica, dovrà scontare una pena di due anni e dieci mesi per reati di truffa aggravata e abusiva attività finanziaria.