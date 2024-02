Airuno. Si ferisce mentre taglia una pianta. Soccorsi in azione ad Aizurro

La chiamata ai soccorsi è scattata nel pomeriggio di giovedì

Soccorso un uomo di 74 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Merate

AIRUNO – Soccorritori in azione nel pomeriggio di oggi, giovedì, nella frazione di Aizurro. L’allarme è scattato intorno alle 16 per un uomo di 74 anni rimasto ferito mentre stava tagliando una pianta in un bosco sopra l’abitato della località airunese.

Sul posto si sono portati in codice gialla un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e i vigili del Fuoco del Saf. Dopo le prime cure prestate in loco, l’anziano è stato imbarellato e trasportato all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate in codice giallo.