Si scontra col ponte e ne compromette la struttura

A seguito dell’incidente limitazioni al traffico lungo la Sp51

BARZAGO – Resterà chiuso fino a nuovo ordine per i veicoli di massa a pieno carico superiori a 20 tonnellate il sovrappasso della Sp51 “della Santa” nei comuni di Barzago e Sirtori.

Inoltre, sempre lungo il ponte, è stato istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutti i veicoli.

Il provvedimento è stato necessario dopo che, intorno alle 9.20 di oggi (giovedì 25 luglio), un mezzo fuori sagoma in transito lungo la sottostante Sr342 in direzione Bergamo è entrato in collisione contro l’intradosso dell’impalcato del sovrappasso.

A seguito del sopralluogo tecnico è emerso che l’urto ha interessato sette travi su quattordici costituenti la struttura portante del sovrappasso.

La Provincia di Lecco, quindi, attraverso un’ordinanza ha ritenuto in via cautelativa di limitare il transito veicolare sul sovrappasso della Sp51, disponendo il transito vietato per veicoli di massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate che dovranno effettuare un percorso alternativo lungo la Sp69 “di Garbagnate Monastero”, nella parte ricompresa tra le due rotatorie collocate una al chilometro 10+180 (intersezione con via Lecco) e l’altra al chilometro 11+000 (intersezione con via Beldosso) della SP 51.