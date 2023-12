Brutto incidente a Olgiate Molgora, quattro persone coinvolte

Intervento dei Vigili del Fuoco per una persona rimasta bloccata in una delle auto

Il violento scontro poco prima della mezzanotte di ieri, domenica, lungo la SS342

OLGIATE MOLGORA – Brutto incidente a Olgiate Molgora, sulla SS342, poco prima della mezzanotte di ieri, domenica 3 dicembre. A seguito di un violento scontro tra due auto, una persona è rimasta bloccata all’interno di uno dei mezzi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti da Merate e Lecco, le squadre hanno utilizzato divaricatori e cesoie per liberare la persona per poi affidarla alle cure dei sanitari.

Quattro le persone coinvolte nell’incidente: un uomo di 43 anni, una donna di 38 anni, un ragazzo di 21 anni e una ragazzina di 14 anni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Sondrio. Fortunatamente nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita ma sono stati trasportati agli ospedali di Lecco e San Gerardo di Monza in codice giallo (mediamente critico). L’intervento soccorso, che ha comportato anche la chiusura della strada, è durato circa 3 ore. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica.