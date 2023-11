Bulciago. Bloccato in auto dopo un incidente, soccorso

Il giovane liberato dopo lo schianto dai Vigili del Fuoco

Intervenuti sul posto anche personale Areu e Polizia Locale

BULCIAGO – Incidente stradale nella serata di ieri, sabato, a Bulciago: un giovane è rimasto bloccato nell’auto su cui viaggiava, dopo essersi schiantato in via Sant’Agostino. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 23.00 e ha richiesto l’intervento di Vigili del Fuoco, personale Areu e Polizia Locale.

Il ragazzo, un 25enne, è stato estratto dai pompieri utilizzano cesoie e divaricatori per aprire un varco nella vettura. Gli operatori del Comando di Lecco sono giunti in posto anche con un’autopompa. A supportarli nelle manovre nel liberare il giovane anche il personale della Croce Bianca Besana Brianza e un’automedica da Lecco. Terminate le operazioni, il 25enne è stato trasferito all’Ospedale di Lecco in codice giallo.