Casatenovo, ragazza di 14 anni cade dalla moto: in Ps con un trauma al volto ed escoriazioni

CASATENOVO – Ha riportato un trauma al volto e diverse escoriazioni la ragazza di 14 anni che questa mattina, lunedì, ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente al suolo. L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 11 lungo via Ugo Foscolo, vicino al cimitero di Galgiana, frazione di Casatenovo. Per cause ancora non note, l’adolescente ha perso il controllo della moto sportiva cadendo a terra. Sul posto si sono precipitati in codice rosso i soccorritori: un’ambulanza della Croce bianca di Merate e l’automedica. Immediatamente arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Casatenovo a cui spetterà il compito di stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Monza.