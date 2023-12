Casatenovo: truffe e frodi in aumento. Presto incontri nelle scuole e con le associazioni

I dati sono stati analizzati durante l’incontro dell’associazione Casatenovo SiCura

Nel Lecchese sono in diminuzione i furti in abitazione e nei negozi ma preoccupa l’escalation di truffe e frodi informatiche

CASATENOVO – Sempre più truffe e frodi informatiche, anche nel territorio casatese, tanto che sono stati previsti interventi informativi nel prossimo futuro a favore sia negli istituti scolastici che delle associazioni presenti sul territorio. Lo rende noto l’associazione Casatenovo SiCura che mercoledì 29 novembre, ha riunito la cabina di regia del controllo di vicinato per fare il punto sulla situazione in città.

Durante l’incontro che ha visto presente, in qualità di uditore, anche il luogotenente dei Carabinieri, comandante della stazione di Casatenovo, Christian Cucciniello, sono stati illustrati i dati relativi ai trend di furti e truffe sul territorio nazionale e provinciale al 31 dicembre 2022.

Dall’analisi emerge come, nel territorio della Provincia di Lecco, si sia registrata una diminuzione negli anni del numero dei furti in abitazione (dai 2135 del 2015 ai 1130 del 2022) e dei furti in esercizi commerciali (dai 437 del 2015 ai 274 del 2022), ma un aumento consistente delle truffe e delle frodi informatiche (dalle 715 del 2015 alle 1719 del 2022).

Da qui l’idea, condivisa dal vicesindaco Marta Comi e dal comandante della Polizia locale Matteo Tocchetto, di promuovere incontri di formazione, in primis nelle scuole e con le associazioni, per diffondere tra i cittadini conoscenze e consigli di base utili ad evitare di subire furti o truffe e per favorire la consapevolezza delle attività di controllo e monitoraggio del territorio poste in essere dal Controllo di Vicinato

Per chi volesse aderire all’attività del Controllo di Vicinato sono disponibili informazioni sul sito comunale al link: https://www.comune.casatenovo.lc.it/news-2599-

CONTROLLO%20DEL%20VICINATO%20CASATENOVO%20SICURA