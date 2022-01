Cernusco, giovedì la messa di commiato per la maestra Vanessa Lisitano

La messa verrà celebrata giovedì alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Cernusco. Funerali sabato ad Augusta in Sicilia

La comunità di Cernusco si stringe intorno al dolore della famiglia di Vanessa Lisitano, la maestra elementare morta a soli 27 anni

CERNUSCO – Una messa di commiato per dire addio a Vanessa Lisitano, la maestra di soli 27 anni, trovata morta domenica nell’appartamento di via Roma a Osnago dove viveva da qualche mese, dopo aver iniziato a settembre a svolgere l’attività di insegnante alla scuola primaria Rodari di Cernusco.

Originaria di Augusta in provincia di Siracusa in Sicilia, Vanessa era entrata a far parte del corpo docente dell’istituto comprensivo Bonfanti e Valagussa di Cernusco come maestra di sostegno nella classe 4 A. Dipinta dai colleghi come una ragazza sensibile, professionale, disponibile, volenterosa, era stata capace in pochi mesi di entrare nel cuore dei suoi alunni con il suo sorriso contagioso e aperto al mondo.

Nella notte tra sabato e domenica l’improvvisa morte, dovuta a un infarto fulminante che, purtroppo, non le ha lasciato scampo, troncando sul più bello i sogni e i progetti di vita e riempiendo di sgomento e incredulità le tante persone che, anche qui in Brianza, avevano avuto la fortuna di conoscerla.

Proprio per ricordarla e stringersi in un sincero abbraccio ai familiari, domani, giovedì, alle 16.30 verrà celebrata una messa di commiato nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Cernusco. I funerali invece si svolgeranno sabato ad Augusta in Sicilia.