Colle Brianza. E’ morto il 68enne vittima di un malore a S. Maria Hoè

L’uomo, sabato scorso, era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale

Marco Scaccabarozzi, 68 anni, residente a Colle Brianza si è spento in queste ore

COLLE BRIANZA – Esattamente una settimana fa, sabato 14 gennaio, era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Lecco dopo essere stato colpito da un malore mentre era a Santa Maria Hoè.

Alla fine, però, non ce l’ha fatta Marco Scaccabarozzi, il 68enne si è spento in queste ore. L’uomo era alla guida della propria vettura quando ha accusato un malore. A bordo con lui c’era la moglie con la quale stavano rincasando dopo aver pranzato in un ristorante della zona.