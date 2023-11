Controlli dei Carabinieri sulle strade, 11 sanzioni e 3 patenti ritirate

Continuano i servizi coordinati del territorio a Cremella e Casatenovo

Impegnati i militari della Compagnia di Merate, dell’Aliquota Radiomobile e del Nucleo Cinofili

CASATENOVO/CREMELLA – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Merate. Un coordinato finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio e il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, è stato effettuato dagli uomini dell’Arma nella fascia pomeridiana-serale nel territorio dei Comuni di Cremella e Casatenovo.

In particolare, le pattuglie delle Stazioni dislocate sul territorio della compagnia di Merate, supportate da militari dell’Aliquota Radiomobile e dal personale Nucleo Cinofili Carabinieri di Casatenovo, hanno sottoposto a controllo 60 veicoli, identificato 85 persone ed elevato 11 contravvenzioni al Codice della Strada ritirando 3 patenti di guida per violazioni per scadenza della validità (art.126 C.D.S.).