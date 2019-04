L’incidente ai piedi del Santuario della Madonna del Bosco

Giovane motociclista trasportato in codice rosso all’ospedale

IMBERSAGO – Prima l’urto con un veicolo che stava svoltando dalla provinciale, poi la moto che sbanda e prosegue la sua corsa fino allo schianto contro un muro lì dove inizia la scalinata per il Santuario della Madonna del Bosco: è quanto accaduto venerdì sera ad Imbersago ad un motociclista di 51 anni.

Il biker viaggiava in sella alla sua Honda Dominator in direzione di Imbersago quando, secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda stava svoltando dalla Sp 56 in via Molera.

La due ruote ha impattato prima contro la vettura poi contro il muretto mentre il giovane, sbalzato dal mezzo, è finito rovinosamente sull’asfalto.

La situazione è apparsa subito grave al punto da mobilitare, oltre l’ambulanza del Soccorso Cisanese e l’automedica del 118, anche l’elicottero decollato da Como. A lungo i sanitari hanno operato per tentare di stabilizzare le condizioni del biker, incosciente all’arrivo dei soccorsi.

Il centauro è stato poi trasportato in ambulanza verso l’elisoccorso e trasferito all’ospedale di Lecco in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto.

IL VIDEO