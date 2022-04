Grave incidente a Cernusco Lombardone lungo via Spluga

Due persone ferite, una in gravi condizioni

Sul posto insieme ad automedica e ambulanza è giunto anche l’elisoccorso di Como

CERNUSCO LOMBARDONE – Grave incidente quello avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, a Cernusco Lombardone lungo via Spluga con un’auto che ha perso il controllo finendo per scontrarsi con un mezzo pesante.

Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone, una donna di 52 anni e un uomo di 56 entrambe sull’auto che viaggiava in direzione Merate. Sul posto sono giunte automedica, ambulanza e l’elisoccorso da Milano. Presenti anche i Carabinieri.

Chiusa momentaneamente la viabilità per consentire le operazioni di soccorso. Ancora da ufficializzare l’esatta dinamica di quanto accaduto ma, stando alle informazioni emerse, sembrerebbe che l’uomo alla guida dell’auto sia stato colto da un malore finendo per perdere il controllo del mezzo che ha invaso l’altra corsia dove, in direzione opposta, stava sopraggiungendo il mezzo pesante. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Varese con il 56enne giudicato in codice rosso.