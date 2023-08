Imbersago devastata dal maltempo: danni al centro sportivo

Palestra allagata, tensostruttura divelta, oltre a piante e lampioni caduti al suolo e cubetti di porfido sollevati

Sconsolato il sindaco Vergani: “I danni ammontano a decine di decine di migliaia di euro”

IMBERSAGO – La palestra allagata, la tensostruttura divelta, piante e lampioni caduti a terra, oltre alla pavimentazione in porfido saltata in più parti nella zona del traghetto. Ammontano a decine di migliaia di euro i danni creati dal maltempo a Imbersago, dove il temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, si è abbattuto in maniera molto violenta in diverse parti del paese.

Ingenti i danni riportati dal centro sportivo comunale, con la palestra allegata e la tensostruttura sradicata dal vento. A terra anche una porta, buttata al suolo dalle raffiche di vento. Numerose anche le piante che sono state sradicate finendo contro cancelli di abitazioni oppure in strada tanto che lo stradino, insieme ai volontari della Protezione civile, ha dovuto lavorare a lungo oggi per ripristinare la viabilità di molte vie.

“Ringrazio di cuore tutte le persone che si sono rimboccate le maniche per gestire l’emergenza odierna – puntualizza il sindaco Fabio Vergani – . Questa notte il temporale ha colpito in maniera molto pesante Imbersago. Dovremo vedere di concentrare, in futuro, le risorse per queste calamità naturali, purtroppo sempre più frequenti. Il vento ha soffiato fortissimo per 10 – 15 minuti provocando molti danni, ancora da conteggiare nel dettaglio. Di sicuro siamo oltre le decine delle decine di migliaia di euro, ma riusciremo a stilare un bilancio più dettagliato solo nei prossimi giorni”.

I maggiori disastri sono stati registrati nella zona del traghetto, in riva all’Adda, dove si è incanalata tutta l’acqua caduta dal cielo e nella parte collinare del paese, proprio al confine con Cassina Fra Martino, frazione meratese mitragliata dal maltempo questa notte.