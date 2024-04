Incendio di un edificio, Vigili del Fuoco di Merate al lavoro nella notte

L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte a Villa d’Adda

VILLA D’ADDA – Anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate sono intervenuti nella notte tra lunedì e martedì per un incendio a Villa d’Adda (BG). L’allarme per l’incendio di un edificio è scattato alle ore 23.50 con i Vigili del Fuoco meratesi sul posto con una autobotte in supporto al comando di Bergamo presente con diverse squadre. L’intervento si è concluso alle 2.30.