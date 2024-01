Incendio in un appartamento a Barzanò. VVF al lavoro

La richiesta di intervento è stata lanciata poco dopo le 15 di oggi, sabato

BARZANO’ – Momenti di apprensione questo pomeriggio a Barzanò, dove, poco dopo le 15 è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio in un appartamento.

Inizialmente l’allerta ricevuta dai Vigili del Fuoco è stata quella di un’esplosione di un appartamento ma, una volta sul posto, hanno potuto constatare che si trattava di un incendio.

In via Giovanni XXIII sono quindi giunti 4 mezzi, da Lecco e Merate: 2 aps, un’autobotte e un’autoscala, con i pompieri che sono tutt’ora al lavoro (ore 16.30) per spegnere l’incendio e risalire alle cause che lo hanno provocato.

Da quanto è stato finora possibile apprendere, ci sarebbe una sola persona coinvolta le cui condizioni non sono state ancora rese note.

Sul posto insieme ai Vigili del Fuoco anche i mezzi medico sanitari e le forze dell’ordine.