Incendio nei boschi di Colle Brianza, Vigili del Fuoco al lavoro

Il rogo divampato nel primo pomeriggio, pompieri ancora sul posto per spegnerlo

Squadre di Lecco e Valmadrera in azione con mezzi fuoristrada

COLLE BRIANZA – E’ in corso un intervento dei Vigili del Fuoco per domare un incendio scoppiato nei boschi di Colle Brianza.

Le fiamme hanno iniziato a divampare nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, richiedendo l’entrata in azione delle squadre di Lecco e Valmadrera con quatto partenze a bordo di mezzi fuoristrada adatti all’incendio boschivo.

In posto anche i volontari dell’antincendio boschivo. Gli operatori sono ancora al lavoro per spegnere il rogo, per cause ancora ignote.

Un fuoco che ha ripreso ad ardere nei boschi di Colle dopo un mese dall’incendio che ha bruciato 2000 metri quadri di alberi.