Quattro le persone soccorse poco prima delle 12 di oggi, domenica

Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco

BARZANO’ – Brutto incidente poco prima delle ore 12 di oggi, domenica 9 ottobre, a Barzanò lungo la Strada Provinciale 51. Due auto si sono scontrate in maniera molto violenta tanto che in un primo momento si è temuto il peggio: sul posto si sono precipitate due ambulanze, l’automedica e i Vigili del Fuoco con due squadre da Lecco e Merate. I pompieri, tramite l’utilizzo di cesoie e divaricatori, hanno tagliato le portiere dell’auto per estrarre uno dei feriti che era rimasto incastrato nell’abitacolo.

Fortunatamente nessuna delle quattro persone coinvolte nel violento schianto sarebbe in pericolo di vita: soccorse due donne, una di 50 e l’altra di 62 anni, e due uomini, uno di 63 e l’altro di 81 anni.

I feriti sono stati trasportati tutti in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Merate: il 63enne ha riportato un trauma cranico commotivo con una ferita; la donna di 62 anni una contusione addominale; l’81enne e la donna di 50 anni hanno riportato traumi minori. Sul posto anche le forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’esatta dinamica.