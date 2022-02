Incidente a Merate, 57enne investito finisce in ospedale

E’ successo poco dopo le 10.30 in via Cernuschi

Un uomo di 57 anni è stato investito

MERATE – E’ stato trasportato in Ospedale in codice giallo con traumi alle gambe il 57enne rimasto coinvolto in un incidente questa mattina, domenica 20 febbraio, a Merate. E’ successo poco dopo le 9.30 in via Cernuschi.

Da chiarire la dinamica del sinistro, l’uomo sarebbe stato investito. Sul posto in codice rosso (massima gravità) si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e l’automedica che hanno provveduto a prestare le prime cure al ferito per poi trasportarlo in Ospedale a Merate. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.