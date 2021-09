Incidente a Sirtori, furgoncino si ribalta: soccorse due persone

L’incidente è avvenuto oggi, lunedì, poco dopo le 14

Furgoncino si ribalta su un fianco: soccorse due persone

SIRTORI – Sono due le persone coinvolte nell’incidente avvenuto oggi, lunedì 27 settembre, intorno alle 14 in località Resempiano in via Lecco.

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro, con i rilievi affidati ai carabinieri della compagnia di Merate: da quanto è stato possibile apprendere il furgoncino bianco stava percorrendo lungo via Lecco in direzione Barzanò quando è avvenuto l’incidente con un camioncino di colore rosso in uscita da una strada laterale.

Lo scontro è stato violento tanto che il furgoncino si è ribaltato su un fianco. Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi con l’invio in posto di un’ambulanza della Croce Bianca: allertati anche i vigili del Fuoco. Soccorsi due uomini di 63 e 65 anni.