Incidente ad Arlate, auto si ribalta, 21enne illeso

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30

L’auto si è ribaltata lungo la carreggiata

CALCO – Si è risolto fortunatamente senza gravi conseguenze l’incidente avvenuto questa mattina, sabato, in via Giovanni Papa XXIII nella frazione di Arlate, al confine con Brivio.

Coinvolta un’auto, una Renault Clio, che per motivi da chiarire si è ribaltata. A bordo un giovane di 21 anni rimasto fortunatamente illeso. Sul posto in codice giallo si sono portati i soccorsi e i Vigili del Fuoco ma per il giovane non è stato necessario il trasferimento in ospedale.