Incidente a Sirtori: soccorso 57enne e code sulla Briantea

Lo schianto tra un motorino e un’auto. Soccorso un ferito

L’incidente avvenuto dopo le 15 sulla Briantea tra la Valletta e Bevera

SIRTORI – E’ stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, l’ex statale Briantea (la Como-Bergamo) all’altezza di Bevera di Sirtori per un incidente che ha coinvolto un uomo di 57 anni in sella ad un motorino.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 15 di lunedì e ha mobilitato i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco, per prestare aiuto al ferito.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava in direzione Bevera quando sarebbe avvenuto il contatto con un’auto che lo ha fatto cadere a terra. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

Il 57enne non dovrebbe essere in gravi condizioni. Anche l’elicottero del 118 decollato dal Como è stato fatto intervenire insieme all’ambulanza.