Investimento a Osnago, 17enne soccorsa

L’impatto sulla SP342dir nella prima serata di ieri, sabato

Intervenuti elicottero da Como, automedica da Lecco e due ambulanze

OSNAGO – E’ accaduto nella prima serata di ieri, sabato, e ha visto coinvolta una minorenne l’investimento a Osnago sulla SP342dir. La giovane, una 17enne, è stata elisoccorsa dopo l’impatto, in prossimità di una discoteca.

Importante dispiegamento di soccorsi per aiutare la ragazza, vista la gravità dell’incidente (inizialmente la giovane si trovava in codice rosso): oltre all’elicottero da Como, un’automedica da Lecco e due ambulanze.

Dopo le prime cure sul posto, la 17enne è stata trasportata con l’elicottero in Ospedale a Lecco, in condizioni meno critiche del previsto (codice giallo). Restano ancora da chiarire le cause che abbiano portato al sinistro. Allertati anche i Carabinieri di Merate.

