La Cgil Lecco ricorda Isidoro Galbusera: “Segretario gentile, acuto che guardava agli ultimi”

Segretario generale della Cgil Lecco dal 1989 al 1994

“Le tue visioni lungimiranti hanno segnato il ruolo della Cgil lecchese”

LOMAGNA – Si è spento ieri, giovedì 11 aprile, Isidoro Galbusera, Segretario generale della Cgil Lecco dal 1989 al 1994. Il sentito ricordo da parte del sindacato.

“Stringiamo in un abbraccio fraterno Carmela, Francesca e tutti i parenti di Isidoro. Il tuo stile elegante ed equilibrato ha contraddistinto il tuo impegno politico e sindacale. Le tue visioni lungimiranti su migranti, politiche sociali e relazioni istituzionali hanno segnato il ruolo della Cgil sul territorio lecchese. Chi ha avuto la fortuna di conoscerti porterà sempre con sé il ricordo di un Segretario gentile, acuto e animato davvero da premura e solidarietà verso gli ultimi. Addio caro compagno, che la terra ti sia lieve”.

I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Lomagna sabato 13 aprile alle ore 15. Per volontà di Isidoro si prega di non inviare fiori ma donazioni all’associazione ALE G. “DALLA PARTE DEI BAMBINI”, da lui fondata in ricordo del figlio Alessandro prematuramente scomparso.