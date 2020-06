Maltempo, allagamenti in Brianza. Il Molgora tracima tra Olgiate e Merate.

Strade allagate e il torrente Molgora che rompe gli argini

Allagamenti anche a Santa Maria Hoé e alla Valletta Brianza

OLGIATE – Sono diversi gli interventi che hanno visto pompieri e protezione civile darsi da fare per far fronte ai danni del maltempo: diverse le strade allagate e gli alberi caduti nel calolziese (vedi l’articolo) ma anche in Brianza dove ha preoccupato la situazione del torrente Molgora.

Il corso d’acqua, domenica pomeriggio, è tracimato uscendo dagli argini al confine tra Merate e Olgiate, nella zona di Beolco, poco prima dell’ex passaggio ferroviario, allagando in parte la strada per poi allargarsi nei prati della località Molino Cattaneo. La strada è stata chiusa per precauzione e presidiata dai volontari di Protezione Civile.

Problemi anche ad Airuno dove si è innalzato oltre i limiti il torrente Tolsera. I residenti, per contenere l’esondazione, hanno creato una barriera con dei sacchi di terra.

Un fiume di acqua e terra è scesa invece verso la frazione Hoé Superiore di Santa Maria Hoé, sul posto è intervenuta la protezione civile. Allagamenti anche sulle strade de La Valletta Brianza.

VIDEO