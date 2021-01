Merate: denuncia l’ex per violenza sessuale, ma viene arrestata per stalking e calunnia

La donna è ai domiciliari: il giudice ha convalidato oggi, giovedì, la misura cautelare degli arresti domiciliari

Aveva denunciato l’ex per violenza sessuale diffondendo in città anche volantini diffamatori: le indagini condotte dai carabinieri hanno messo in luce tutt’altra verità

MERATE – Denuncia (anche pubblicamente con volantini sparsi per la città) l’ex per violenza sessuale, ma finisce, al termine di una lunga e meticolosa indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Merate, arrestata per stalking e calunnia.

Il giudice ha convalidato oggi, giovedì 28 gennaio, al termine dell’interrogatorio di garanzia, le misure cautelari dei domiciliari per la donna di 37 anni, residente a Merate, ritenuta responsabile dei reati di calunnia aggravata, danneggiamento, diffamazione e atti persecutori nei confronti dell’uomo con cui aveva avuto in passato una relazione.

Risale a mercoledì scorso, 20 gennaio, il blitz del personale del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Merate nell’abitazione della donna per dare esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal Gip su richiesta del pubblico ministero Andrea Figoni al termine di una lunga e articolata attività di indagine dei Carabinieri in cui la realtà apparente delle cose è stata completamente ribaltata.

Il tutto ha avuto inizio infatti nel maggio 2020, quando la donna ha presentato in una caserma brianzola delle querele per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzato. Denunce pesanti che, anche in virtù delle nuove normative sul cosiddetto Codice Rosso, avevano fanno scattare immediatamente indagini e controlli serrati. Ed è stato proprio durante l’attività di ricerca delle prove per appurare quanto denunciato dalla donna che i carabinieri hanno riscontrato delle sempre più gravi incongruità tra i fatti e i racconti forniti dalla presunta vittima. E così, alla fine le prove, anziché inchiodare l’ex, hanno raccontato una vicenda ben diversa invertendo (almeno questo è il quadro uscito dalle indagini) il rapporto tra vittima e colpevole.

La donna è stata infatti accusata di perseguitare, da tempo, l’ex fidanzato sia con diversi danneggiamenti dell’auto sia con diffamazioni attraverso la diffusione di volantini, sparsi per strada a Merate e nei comuni limitrofi, con scritte denigratorie, arrivando, per ultimo, a denunciarlo falsamente alle autorità per violenza sessuale. Volantini che non erano passati inosservati visto le affermazioni pesanti riportate e il nome e il cognome messi in bella evidenza del presunto indagato per violenza sessuale.