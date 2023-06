Merate: giovane madre muore a soli 43 anni

E’ morta Valentina Alongi, 43 anni, avvocato, impegnata anche nella Protezione civile a Lomagna

Il funerale verrà celebrato giovedì pomeriggio a Merate

MERATE – Dolore e cordoglio per la morte di Valentina Alongi, giovane mamma di 43 anni, scomparsa a causa di una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Avvocato con studio in città in via Frisia, era specializzata nei settori civile, lavoro, recupero crediti, fallimentare e societario.

Era madre di due figli e, fino a poco tempo fa, era impegnata anche come volontaria all’interno della Protezione civile di Lomagna. Proprio il sodalizio lomagnese l’ha voluto ricordare con un dolce messaggio sulla propria pagina Facebook. “Buon viaggio Valentina. Sono messaggi che non vorresti mai leggere ..e quando le leggi ti crolla il mondo addosso. Si crea un vuoto attorno e la mente si illumina di immagini di esercitazioni cinofile fatte con te con la nostra Protezione Civile. Quarantatre anni due figli una vita felice poi la malattia e la morte. Cara Vale di te rimarrà un ricordo per quello che eri : una grande persona. Grazie per quello che hai dato alla nostra Associazione . Hai terminato il tuo cammino terreno per approdare nella beatitudine del Signore.. R.i.p. Vale”.

Giovedì pomeriggio, alle 16, la chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio di Merate ospiterà i funerali della giovane mamma.