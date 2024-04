Merate, gravissimo incidente in via Cernuschi: investito un uomo

L’incidente è avvenuto questa mattina, sabato

Sul posto l’elisoccorso con i medici verricellati in strada

MERATE – Gravissimo incidente questa mattina, sabato, in via Cernuschi, appena dopo la rotonda a biscotto di viale Verdi dove un uomo di 56 anni è stato investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 10 quando la centrale operativa dell’emergenza urgenza è stata allertata per un codice rosso, corrispondente alla massima gravità.

Sul posto è stato inviato da Milano, l’elisoccorso con il personale medico verricellato direttamente in strada per velocizzare le operazioni di soccorso. Presenti anche un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate e l’automedica.

L’esatta ricostruzione dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi. Sul posto anche il sindaco Massimo Panzeri. Da quanto è stato possibile ricostruire l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali, poste poco prima della rotonda di viale Verdi quando è stato investito da una Ford Fiesta che, appena dopo essere uscita dalla rotatoria, stava proseguendo la marcia in direzione di via Como.

L’urto è stato violentissimo e il 56enne è stato sbalzato a terra. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi.