Merate. Incidente in via degli Alpini, auto travolge una mamma e i due figli

L’allarme in codice rosso: al vaglio l’ipotesi dell’auto pirata

Da chiarire la dinamica dell’incidente. Grave un bimbo di 7 anni

MERATE – Grave incidente nel pomeriggio di giovedì a Merate, in via degli Alpini. Una mamma e i suoi due figli di 12 e 7 anni, sarebbero stati investiti da un’auto. E’ successo intorno alle 16.15, all’altezza della caserma dei Vigili del Fuoco.

Sul posto si sono prontamente portati i soccorsi, due ambulanze, l’automedica e anche l’elicottero del 118 da Como, presenti anche i Vigili del Fuoco. Ad avere le conseguenze più gravi è stato il bimbo di 7 anni, trasportato in elicottero in codice rosso all’Ospedale di Bergamo. Serie anche le condizioni della ragazzina di 12 anni che nell’impatto avrebbe riportato un trauma alla schiena. E’ stata portata in ambulanza al Manzoni di Lecco. La mamma di 38 anni è stata invece trasportata al Mandic di Merate in codice verde per gli accertamenti del caso. Avrebbe riportato lievi contusioni.

Carabinieri e la Polizia Locale stanno raccogliendo tutti gli elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. E’ stata raccolta la testimonianza dell’uomo alla guida dalle Fiat Punto risultata danneggiata in diversi punti della carrozzeria: l’uomo avrebbe raccontato di un’altra auto che, dopo aver colpito i tre pedoni, si sarebbe poi data alla fuga. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.