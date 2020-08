Merate piange Giovanni Rocca, ex titolare della ditta Da Tor

L’imprenditore è morto a 51 anni: i funerali giovedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Novate

Insieme alla sorella e al cugino aveva portato avanti la ditta di famiglia, poi acquisita nel 2017 da Technoprobe

MERATE – Un imprenditore di successo, una persona umile, cordiale e generosa. E’ enorme il vuoto lasciato dalla scomparsa di Giovanni Rocca, morto ieri, martedì, a soli 51 anni a causa di una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sposato con Claudia, padre di Edoardo, Rocca era conosciuto e stimato in tutto il territorio per l’attività imprenditoriale svolta all’interno della ditta Da Tor, fondata nel 1962 dal padre Franco e dallo zio Giuseppe a Beverate.

Una ditta cresciuta di anno in anno come numero di dipendenti e fatturato, come dimostrato dai successivi trasferimenti prima a Calco, in località Scagnello e poi a Verderio. Risale al 2017 invece l’acquisto dell’unità produttiva da parte di Technoprobe. Originario di Beverate, Rocca si era trasferito dopo il matrimonio a Merate abitando prima nella zona di viale Verdi e poi nella frazione di Novate. In città era quindi molto conosciuto e stimato anche grazie al carattere sincero, schietto e gioviale.

“Piango un amico – afferma con sincero affetto il sacrestano della parrocchia di Sant’Ambrogio Franco Crippa, legato alla famiglia Rocca da diversi anni, complice anche alcuni periodi di vacanza vissuti insieme a Marina di Massa – . Mi ricordava sempre quanto, durante gli anni del catechismo, gli piacesse venire ad accompagnare il figlio Edoardo a messa per ascoltare le prediche di don Luigi Pisoni e i brani da me intonati. Ora, caro amico, non dovrai più venire a messa per sentirmi suonare. Ogni volta che suonerò un brano, sarai di fianco a me. Tu però guarda giù da cielo su tutta la tua famiglia e i tuoi amici”.

I funerali verranno celebrati giovedì alle 16 nella parrocchia di Santo Stefano a Novate, seguirà la sepoltura nel cimitero di Beverate. I familiari hanno espressamente chiesto di non inviare fiori, ma di devolvere il corrispettivo in opere benefiche.