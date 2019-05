Merate. Scontro auto moto in via De Gasperi, nessun ferito grave

Paura, intorno alle 8, per uno scontro tra un’auto e una moto in via De Gasperi

Coinvolti nell’incidente un ragazzo di 18 anni e un uomo di 49, nessuno sarebbe ferito gravemente

MERATE – Paura per uno scontro tra un’auto e una moto in via De Gasperi a Merate. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di oggi, giovedì, e ha visto coinvolti un ragazzo di 18 anni e un uomo di 49.

Secondo quando appreso l’auto stava uscendo da via Momolo Bonfanti in direzione Novate quando si è scontrata con una moto.

Sul posto, in codice rosso, si sono portate immediatamente l’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica ma, fortunatamente, l’incidente si è rivelato molto meno grave di quanto preventivato in un primo momento.

I feriti non sarebbero in condizioni preoccupanti, e sono trasportati all’ospedale. Spetterà ai Carabinieri intervenuti sul posto ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.