Merate: scontro tra due auto in via Montegrappa

MERATE – Incidente ieri sera, sabato 13 luglio, poco dopo le 23 in via Montegrappa, la strada che sale verso Sartirana. Due le persone coinvolte nel sinistro. Una donna al volante di una Micra e un ragazzo a bordo di una Opel Astra. Le due vetture si sono scontrate frontalmente. Lo scontro è stato abbastanza violento tanto che è stato necessario chiudere il tratto di strada interessato per permettere ai vigili del Fuoco di ripulire l’arteria dai pezzi lasciati in giro. Sul posto per i soccorsi anche un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Toccherà infatti ai militari ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.