Merate. Incidente tra un’auto e uno scooter in via dei Lodovichi

Incidente intorno alle 15.30 di oggi a Merate

Scontro in via dei Lodovichi

MERATE – Incidente in via dei Lodovichi a Merate intorno alle 15.30 di oggi, 29 ottobre. Un’auto si è scontrata con uno scooter, la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto, in codice rosso, sono intervenute un’ambulanza e l’automedica. Ad avere la peggio il giovane in sella al motorino che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo, un 18enne, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.