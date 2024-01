Merate: scritte no vax sui muri dell’asilo di Sartirana

Nuovo episodio in città di scritte no vax: i vandali sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica

Le pareti esterne della scuola materna di Sartirana sono state imbrattate con dello spray di colore rosso

MERATE – Nuove scritte no vax in città. I vandali sono tornati ad agire a Merate, ricoprendo con delle scritte, effettuate con della vernice di colore rosso, le pareti esterne della scuola dell’infanzia di Sartirana. E’ successo nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio.

Chiaro il riferimento a cui alludono le parole scritte in stampatello maiuscolo sull’esterno dell’edificio situato in via don Adriano Ferrario: si va da “Bimbo vaxxato = morto o sempre ammalato” a “vax=morte” passando a degli attacchi all’Oms, l’organizzazione mondiale della salute, “Salvate i bambini. Oms fa insegnare sesso ai bambini e voi approvate?” fino a “Ag2030 favorisce la pedofilia”.

Non è la prima volta che scritte analoghe compaiono in città. Nei mesi scorsi infatti erano state imbrattati il muro di cinta esterno del cimitero principale della città, le pareti di ingresso del liceo Agnesi in via dei Lodovichi e le vetrate della sede della Cisl in via De Gasperi.